Татарстанцев предупредили об опасном препарате для похудения «Молекула»

Родителей подростков предупреждают об опасном препарате, хотя, впрочем, страдают он него и взрослые. Это пилюли для похудения «Молекула» — экспертиза обнаружила в них сильнодействующее наркотическое вещество сибутрамин.
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