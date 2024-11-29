В Санкт-Петербурге более 20 человек отравились в азиатском ресторане

В ресторане «Токио Сити» в Санкт-Петербурге зафиксированы случаи сальмонеллезной инфекции: госпитализированы 21 человек, сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.
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