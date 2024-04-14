Школьники из Лихославля побывали в Кремлёвском дворце на гала-концерте

Юнармейцы Лихославльского округа из отряда «Штурм» средней школы №1, из отряда «Орлята» Крючковской школы и отряда «Орлы» Калашниковской школы вместе с руководителями побывали в Москве в Кремлёвском дворце на гала-концерте «Главные детские песни».