Ролевой экшен Avowed помогают делать авторы The Callisto Protocol и The Sims 4 Интригующая ро...

Ролевой экшен Avowed помогают делать авторы The Callisto Protocol и The Sims 4Интригующая ролевая игра Avowed с видом от первого лица находится под надежным руководством опытной команды разработчиков студии Obsidian Entertainment, которая подарила нам Fallout: New Vegas, The Outer Worlds и множество других замечательных игр.