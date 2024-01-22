Ролевой экшен Avowed помогают делать авторы The Callisto Protocol и The Sims 4 Интригующая ро...

Ролевой экшен Avowed помогают делать авторы The Callisto Protocol и The Sims 4Интригующая ролевая игра Avowed с видом от первого лица находится под надежным руководством опытной команды разработчиков студии Obsidian Entertainment, которая подарила нам Fallout: New Vegas, The Outer Worlds и множество других замечательных игр.
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