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Мировые поставки СПГ достигли рекордного значения

Мировые поставки СПГ достигли рекордного значения Всего по итогам первого квартала 2024 года, общий объем экспорта СПГ вырос на 12%, в сравнении предыдущим кварталом, и составил 106 млн тонн.

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