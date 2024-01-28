Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 097 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кузнецов
    Не дорос я еще взращивать культуру, это вы у нас всё можете. И я смотрю ТВ, правда  только то, что мне нравится. Кста...Первый канал дост...
  • Владимир Грачев
    Это и была та "элита", которая себя причисляет к "истинным патриотам" России, но, по сути, давно уже очень далека от ..."Мне не было стыд...
  • Юдкевич Сергей
    О чем может мечтать этот ублюдок.Казус Надеждина

Моисей Україны Бандэра был очень против присоединения Крыма

Моисей Україны Бандэра был очень против присоединения Крыма

Чувак называл это москальскими происками. В интервью немецкому радио в конце 1954 г. Стефаний Бандэра резко негативно отзывался о присоединении Крыма к Украине, назвав это «московской попыткой привязать Украину к советскому империализму»Гоппе:– что Вы думаете, господин Бандера, о переподчинении после 1945 года полуострова Крым администрации Украинской Советской Социалистической Республики, о демонстративных празднованиях этого года включения Украины в российскую империю по случаю трехсотлетия Переяславского договора, о выдвижении на видные государственные должности верных Москве коммунистов с украинскими фамилиями и про все то, что сегодня московская тактика проявляет против Украины?Бандера:– Москва пробует таким способом вызвать у украинцев убеждение, что Украина и украинский народ могли бы иметь в рамках СССР наилучшие возможности развития, возможности удовлетворить свои национально-политические стремления и стать даже господствующей нацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх