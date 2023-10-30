Погибших в Макеевке самарских бойцов изобразили на иконе Ильи Муромца

Автором работы стал местный художник, иконописец Александр Просвирнов.Напомним, в ночь на 1 января 2023 года мобилизованные бойы из Самарской области подверглись атаки укронацистов в момент, когда находились в расположении на территории Макеевки.
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