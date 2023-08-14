Фарс вместо финала! Канадцы обрекли первую ракетку России на разгром, заставив играть два матча в день

В Монреале завершился женский турнир категории «Мастерс». Россиянка Людмила Самсонова, обыграв в полуфинале Елену Рыбакину из Казахстана, через два часа вновь вышла на корт и вчистую уступила в матче за чемпионский титул американке Джессике Пегуле.