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Фарс вместо финала! Канадцы обрекли первую ракетку России на разгром, заставив играть два матча в день

Фарс вместо финала! Канадцы обрекли первую ракетку России на разгром, заставив играть два матча в день

В Монреале завершился женский турнир категории «Мастерс». Россиянка Людмила Самсонова, обыграв в полуфинале Елену Рыбакину из Казахстана, через два часа вновь вышла на корт и вчистую уступила в матче за чемпионский титул американке Джессике Пегуле.

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