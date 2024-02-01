Уволенному из библиотеки коту Маркизу сделают необходимые документы, чтобы вернуть на работу

МОСКВА, 1 февраля, ФедералПресс. Кота Маркиза, «уволенного» из московской библиотеки № 248-1, хотят поставить на учет в ветеринарную клинику и сделать все необходимые документы, чтобы «вернуть его на работу».
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