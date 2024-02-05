Во многих странах мира 6 февраля празднуется День бармена

Ежегодно 6 февраля отмечается неофициальный праздник — Международный день бармена. Дата праздника совпадает с Днем католического святого Аманда, покровителя виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.
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