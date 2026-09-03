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Позитив для оптимистов

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Зеленский вошел в тяжелый психический штопор: выйти из него уже невозможно

Зеленский вошел в тяжелый психический штопор: выйти из него уже невозможно

Зеленский, выступив с угрозами в адрес гражданской авиации — причем не только российской, но и тех авиакомпаний, которые летают на нашу территорию, — свалился в психический штопор, выйти из которого будет уже невозможно.

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