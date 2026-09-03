Зеленский, выступив с угрозами в адрес гражданской авиации — причем не только российской, но и тех авиакомпаний, которые летают на нашу территорию, — свалился в психический штопор, выйти из которого будет уже невозможно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SwebbTV: США одур...
- Приписываемое Нет...
- Приписываемое Нет...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым