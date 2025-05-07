Биолог Марьинский: наплыв комаров на Центральную Россию ожидается в мае

Массового наплыва комаров на Центральную Россию следует ожидать во второй половине мая. Об этом в беседе с РИАМО сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
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