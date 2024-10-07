Ефимов: на участке Южной рокады готовы металлоконструкции двух путепроводов

В столице сегодня идёт строительство Южной рокады. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, на основном ходе возводимого участка, который тянется от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, специалисты смонтировали 2,7 тысячи тонн металлоконструкций двух путепроводов.