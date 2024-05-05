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Руслан Литвинов: «Хотелось бы в будущем стать капитаном «Спартака». Это моя мечта»

«Хотелось бы в будущем стать капитаном «Спартака», стремлюсь к этому. Это моя мечта», – сказал 22-летний полузащитник «Спартака».

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