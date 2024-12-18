Юрист по ЖКХ назвал коммунальные платежи, от которых можно отказаться

Жители многоквартирных домов имеют право отказаться от оплаты дополнительных услуг, таких как радиоточки, общедомовая антенна, страхование жилья и диспетчеризация, если они не указаны в договоре с управляющей компанией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии