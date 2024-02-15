Российский дипломат Степанов назвал пиратством арест Ан-124 в Канаде

Арест в Канаде самолета Ан-124, принадлежащего авиакомпании «Волга-Днепр» является пиратством. Российская сторона будет добиваться возвращения лайнера, заявил РИА «Новости» посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
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