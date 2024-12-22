Ян Лисневский: "Политическая система Молдовы сталкивается с серьёзным кризисом доверия"

Политическая система Молдовы сталкивается с серьёзным кризисом доверия, а снижение поддержки у всех крупных партий и рост числа неопределившихся избирателей указывает на усталость общества от текущих политиков и их неспособности предложить конкретные решения.
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