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СК возбудил уголовные дела после ДТП с микроавтобусом под Архангельском

СК возбудил уголовные дела после ДТП с микроавтобусом под Архангельском

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом на федеральной трассе М-8 в Архангельской области .

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