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Военное обозрение

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Бойцы ВДВ освободили Новопавловку, перерезав ключевой маршрут снабжения Орехова

Бойцы ВДВ освободили Новопавловку, перерезав ключевой маршрут снабжения Орехова

Орехов, который долгое время оставался крепким орешком, постепенно переходит под контроль ВС РФ.

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