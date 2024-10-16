Названа категория россиян, которая получит повышенные пенсии с 1 ноября

МОСКВА, 16 октября, ФедералПресс. Пенсии некоторой категории россиян вырастут с 1 ноября 2024 года. Кто получит повышенные выплаты, рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
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