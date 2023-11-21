США приказали Киеву гнать в бой стариков и детей: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 21 ноября 2023 года Юлия СоколоваДиректор службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин обвинил США и Великобританию в оказании давления на украинское военно-политическое руководство.
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