Дети начали откармливать Джоли из-за ее опасной худобы

Дети голливудской актрисы Анджелины Джоли сильно переживают из-за ее болезненной худобы. Знаменитость потеряла вес на фоне долгих судебных разбирательств с бывшим мужем и теперь не может вернуться к былым формам.
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