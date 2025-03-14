❗️⚡️В зоне СВО проведены натурные испытания автоматного фрагментирующегося патрон калибра 5,45 мм, предназначенного для уничтожения дронов.
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❗️⚡️В зоне СВО проведены натурные испытания автоматного фрагментирующегося патрон калибра 5,45 мм, предназначенного для уничтожения дронов.