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Уснувшая девочка перепугала маму в Петрозаводске

Пожарные через окно попали в квартиру многоэтажки в карельской столице Вечером 4 сентября на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи, информирует источник, близкий к МЧС по РК.

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