Уснувшая девочка перепугала маму в Петрозаводске

Пожарные через окно попали в квартиру многоэтажки в карельской столице Вечером 4 сентября на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи, информирует источник, близкий к МЧС по РК.