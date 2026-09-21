Вэнс: украинский конфликт тяжело поддается урегулированию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что украинский конфликт тяжело поддается урегулированию. Его слова передает Fox News.
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