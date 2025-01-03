Замминистра обороны РФ Булыга исполнил мечту девочки в рамках «Елки желаний»

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга 3 января исполнил мечту Вероники из Ростова-на-Дону в рамках благотворительной акции «Елка желаний», сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
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