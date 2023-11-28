Путин заявил о расплате нынешнего поколения за просчеты власти при распаде СССР

Нынешнее поколение расплачивается за слабость центральной власти в годы революции 1917 года и в годы распада СССР, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора.
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