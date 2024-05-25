ИИ будет ругаться на прохожих. Систему введут в нескольких городах

ИИ сможет предупреждать о дожде и правонарушениях в общественных местахКомпания NtechLab представила новое направление продуктов — видеоаналитику на основе искусственного интеллекта (ИИ) с возможностью голосового оповещения.
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