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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Володар Мурзин: «Карлсен на прошлом ЧМ в Самарканде так же пришел на партию в джинсах и спортивной форме. Уже не обращаю внимания на такие моменты»

В декабре российский шахматист Мурзин стал победителем чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке. Норвежец Карлсен снялся с турнира, отказавшись переодевать джинсы – эта одежда нарушала официальный дресс-код соревнований.

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