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Никил Александер-Уокер, Неэмиаш Кета и Райан Роллинз составили Топ-3 недооцененных игроков по версии Bleacher Report

Bleacher Report представил свой рейтинг самых недооцененных игроков НБА . В список вошли: Неэмиаш Кета («Бостон») Никил Александер-Уокер («Атланта») Райан Роллинз («Милуоки») Тай Джером («Мемфис») Майлз Макбрайд («Нью-Йорк») Наджи Маршалл («Даллас») Пол Рид («Детройт») Тумани Камара («Портленд») Кэйсон Уоллес («Оклахома») Кэм Спенсер («Мемфис») Отмечается, что рейтинг составлен на основании сочетания интуиции и статистики.

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