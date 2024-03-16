В Архангельске эксперты обсудили итоги первого дня президентских выборов

15 марта в Центре общественного наблюдения, что расположен в Агентстве регионального развития, состоялся круглый стол с участием представителей партий и экспертовВ течение всех дней голосования в Центр общественного наблюдения в режиме реального времени поступает информация со всех избирательных участков Архангельской области.