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Царьград

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Financial Times: Американские дипломаты просят исключить Украину из программы "заморозки"

Financial Times: Американские дипломаты просят исключить Украину из программы "заморозки"

Американские дипломаты обратились к новому правительству США с просьбой об исключении всех проектов по Украине из программы "заморозки" помощи, которую ранее анонсировал госсек Штатов Марко Рубио.

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