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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слот – кандидат «Аль-Ахли» на место Яйссле. Экс-тренер «Ливерпуля» предпочитает возглавить европейский клуб (Бен Джейкобс)

Экс-тренер «Ливерпуля» Арне Слот  – один из нескольких кандидатов на место Маттиаса Яйссле  в « Аль-Ахли », сообщает журналист Бен Джейкобс.

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