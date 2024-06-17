Mash: Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию

Известный российский исполнитель Валерий Меладзе неожиданно вернулся в Москву. По данным Telegram-канала Mash, певец тайно прилетел в российскую столицу ради участия в корпоративном мероприятии, за которое ему заплатили внушительную сумму в 12 миллионов рублей.