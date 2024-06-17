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Mash: Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию

Mash: Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию

Известный российский исполнитель Валерий Меладзе неожиданно вернулся в Москву. По данным Telegram-канала Mash, певец тайно прилетел в российскую столицу ради участия в корпоративном мероприятии, за которое ему заплатили внушительную сумму в 12 миллионов рублей.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Кому нужен этот предатель и новости о нем?
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14 час.
НБ
Николай Болтачев
Чего надобно стало?
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14 час.
ЭА
Эльдар Алиев
Зачем вообще о нем писаТь?!!!
Ответить
13 час.

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