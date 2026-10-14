Владивосток стал сценой без границ: чем удивил Тихоокеанский театральный фестиваль

Во Владивостоке театр на три недели вышел за пределы привычной сцены. Город жил в ритме монгольских барабанов, малайзийского ушу, колумбийских монологов и чеховских пауз, переосмысленных режиссерами из разных стран.
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