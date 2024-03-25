Татарстан вошел топ регионов по производству сапог в России

Татарстан занял 6 место в рейтинге регионов России по объему производства обуви в 2023 году. Согласно отчету аналитиков системы маркировки «Честный знак», в республике было изготовлено более 1,1 миллиона пар обуви.
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