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С Насти Ивлеевой могут взыскать ₽1 млрд из-за ее “голой вечеринки” и отправить их семьям бойцов

С Насти Ивлеевой могут взыскать ₽1 млрд из-за ее “голой вечеринки” и отправить их семьям бойцов

Похоже, проблемы Насти Ивлеевой, которая накануне организовала “голую вечеринку” продолжаются. Теперь блогерша может пострадать финансово.

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