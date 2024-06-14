Сердце не камень, а товар: Украина получила собственное «дело врачей»

Громкий скандал в Киеве – экс-замминистра Минздрава Михаила Загрийчука из «блистательной» команды бывшей шефини украинского Минздрава Зоряны Скалецкой и еще десять врачей задержали по обвинению в незаконном изъятии органов у пациентов.