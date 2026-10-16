Неудачи на поле боя Киев при поддержке Запада пытается маскировать массированными ударами по гражданским и промышленным объектам в глубине России.
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