В Нижнем Новгороде наградили победителей Международного фестиваля-конкурса театральных коллективов и художественного слова «Весь мир — театр», который в этом году был организован в рамках Года педагога и наставника в России.
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