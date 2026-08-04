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Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на Геленджик циничным терактом

Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на Геленджик циничным терактом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью мирных жителей при ударе украинских беспилотников по кубанскому курорту, охарактеризовав действия Киева как бесчеловечный террористический акт .

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