Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на Геленджик циничным терактом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью мирных жителей при ударе украинских беспилотников по кубанскому курорту, охарактеризовав действия Киева как бесчеловечный террористический акт .
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