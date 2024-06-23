В ДНР сообщили, что потомки нацистов продолжают дело предков по всему миру

Неонацисты среди руководства Соединенных Штатов и стран Европы пытаются переписать историю и возвести убийц и предателей в ранг героев, о чем в беседе с Донецким агентством новостей рассказала председатель комитета Народного Совета ДНР по этике, регламенту, организации парламентской деятельности и межпарламентским связям Наталья Пшеничная.