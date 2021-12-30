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Русскоговорящих граждан Киргизии объявили угрозой для страны

Русскоговорящих граждан Киргизии объявили угрозой для страны

По данным социологических исследований, в Киргизии русским языком владеет около 73 процентов населения Национальная культура традиционно двуязычна, так как русский является языком науки и искусства, включая классическую национальную литературу.

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