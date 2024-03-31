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Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 31 марта 2024, полная версия

Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 31 марта 2024, полная версия

Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины.

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