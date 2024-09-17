В ГД внесут проект о кредитных каникулах по ипотеке для жителей приграничья

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова и другие депутаты фракции СРЗП внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий предоставление кредитных каникул по ипотеке сроком не менее шести месяцев для жителей приграничных регионов, пострадавших от действий ВСУ.