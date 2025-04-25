Проект о памяти военных фотожурналистов реализуется в Москве

В рамках юбилейных мероприятий Фондом имени Ким Пен Хва, КП «ВДНХ» реализуется проект, посвященный, в том числе, фронтовику, орденоносцу, фотожурналисту Борису Павловичу Кудоярову (1898–1973) — выдающемуся мастеру советского фоторепортажа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии