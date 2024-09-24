Новости СВО. Горит от Одессы до Киева — ВС РФ третий день бьют по Незалежной. Карта боевых действий на Украине на сегодня 25.09.2024

На этом фоне в ВСУ заявили о продвижении ВС РФ в Угледаре. ВС РФ третий день бьют по Украине, уничтожая склады, заводы и мосты На протяжении последних трех дней ВС РФ активизировали бомбардировки ключевых военных, стратегических и энергетических объектов на территории Украины.
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