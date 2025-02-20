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Царьград

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Российские кинотеатры адаптируют фильмы под большие экраны после ухода IMAX

Российские кинотеатры адаптируют фильмы под большие экраны после ухода IMAX

В России свыше 50 кинотеатров продолжают показывать фильмы на больших экранах после ухода IMAX. Алексей Воронков из Ассоциации владельцев кинотеатров сообщил, что адаптация контента для таких экранов возможно и активно ведутся переговоры с дистрибьюторами.

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