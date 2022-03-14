Закон и Порядок

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Дефолта не будет: Россия "обошла на повороте" Запад в его финансовых кульбитах

Дефолта не будет: Россия "обошла на повороте" Запад в его финансовых кульбитах

Даже технического дефолта, который предполагался в первые дни санкций. Теперь информации стало сильно больше о том, что там удумал Минфин России с внешними долгами.

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