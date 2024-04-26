НГС - Красноярск
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НГС - Красноярск

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Дети участников СВО получают разные путевки по прописке в Красноярске или крае

Дети участников СВО получают разные путевки по прописке в Красноярске или крае

К нам в редакцию обратилась жена мобилизованного Наталья Мещерская. Ее мужа забрали на фронт осенью 2022 года, с тех пор он находится в зоне СВО, лишь дважды приезжал в отпуск, каждый раз по одной неделе.

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